Сьогодні президент УАФ проводить зустріч з керівниками клубів УПЛ. Президент Вереса Іван Надєїн відразу порушив дуже важливу тему – стосунки з ТЦК. Мовляв, деякі клуби мають можливості бронювати гравців, інші – ні. Як привести це до ладу?

Павелко був зацікавлений у тому, щоб Зозуля "шарашив" Шевченка, – журналіст

"Я можу теж запитати: а що нам робити? На це немає відповіді. Ми повинні чекати розвитку ситуації та спеціального закону (який би регулював процедуру військового обліку для спортсменів та футболістів зокрема). Хоча консультації з Мінмолодьспорту тривають регулярно", – цитує відповідь Шевченка ТаТоТаке.

Раніше повідомлялося, що три клуби УПЛ визнано критично важливими підприємствами, тому вони убезпечені від мобілізації – це Динамо, Шахтар та Оболонь. Над отриманням такого статусу також працюють СК Дніпро-1, Зоря та Минай. Натомість Верес, Рух, ЛНЗ та Металіст 1925 броні не мають.

Відомий журналіст обурений безладом в УАФ, яка не видає йому диплом – "слід Павелка" і особисте звернення до Шевченка