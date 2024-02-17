За словами Пригорницького, він вже майже рік не може офіційно завершити навчання на отримання тренерського диплому категорії "С". Попри складений іспит, йому не видають диплом.

"Я – тренер без ліцензії. Вже півтора року. Хочете зворушливу історію? Хочете почути те, що таке УАФ (Українська Асоціація Футболу) насправді зсередини?

Передісторія. Війна забрала в мене одразу три роботи. Через півроку в Броварах з’явився новий дитячий футбольний клуб – ФК Тікі-Така. Дітей я обожнюю, а футбол – то моє покликання з пелюшок. Так і втілилася ідея в життя.

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Щоб стати тренером, вам потрібно отримати тренерську ліцензію УЄФА. Для цього необхідно пройти навчання у Центрі ліцензування УАФ. Першою сходинкою на шляху тренера є отримання ліцензії "С". Власники ліцензії "С" можуть працювати з дітьми, які виступають у Дитячо-юнацькій футбольній лізі України.

Курс навчання передбачає близько 80 годин теоретичних та практичних занять, а триває від 4 до 6 місяців – так нам повідомили в УАФ.

Восени 2022 року я мав почати тренерські курси, але через поїздку на Чемпіонат світу з футболу в Катар довелося відкласти навчання. Центр ліцензування не надав "пільгу", щоб я пропустив одну сесію. Все серйозно, виявляється. Однак лише на поверхні. Бо далі – ховайся в жито!

Наступний курс тренерів мав стартувати на початку березня 2023 року. Втім, обіцяти одне – а виконати зовсім інше. Як виявилося, Центр ліцензування УАФ – це системний бардак і суцільна некомпетентність. З горем навпіл навчання почали в кінці травня. Яке воно те навчання – окрема історія. Теорію давали, а практику – шукайте, хлопці (групі з 25 людей, де зібрані юристи, адвокати, кінологи, економісти і т.д.), самі клуби, де її проходити. Шість практичних сесій. Закриваєте одну – переходимо до іншої. Ні дедлайнів, нічого.

Тікі-Така вже існувала, і частина хлопців закривала практику на моїх дітях. Навчання затяглося аж на 8 місяців, а випускний екзамен спонтанно призначили на… 29 грудня, повідомивши в останній момент. Чого вже не у новорічну ніч? Так, чимало стажерів пролетіли повз, і тепер змушені чекати бозна скільки, щоб скласти заново іспит.

Два-три тижні, по Арестовичу, і "корочка" буде у вас, – пообіцяли в УАФ. Ах, тільки доплатіть ще за її виготовлення.

Друга половина лютого. Так і чекаємо. Ще не надрукували. Мабуть, через моє незручне питання – чому на сертифікаті зазначено президентом УАФ Павелка, який сидить за гратами, а не Шевченка. Андрію Шевченко, відреагуйте на ситуацію, щоб безлад в УАФ нарешті змінився на порядок!" – написав Валерій Пригорницький на своїй сторінці у Facebook.

Цікаво, що на документах, які оприлюднив журналіст, стоять підписи Андрія Павелка і Юрія Запісоцького, хоча обоє на той момент вже кілька місяців були відсторонені судом від посад президента і Генерального секретаря УАФ відповідно.

Нагадаємо, наприкінці січня УАФ отримала нового президента. Замість Андрія Павелка, який очолював український футбол з 2015 року, а зараз перебуває в СІЗО, обрали Андрія Шевченка.