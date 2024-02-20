"Я і з Шевченком мав про це розмову, і з Зозулею. Мені здається, оскільки я глибше трошки знаю, у них такі важкі, напружені стосунки ще з часів Динамо, коли Шевченко повернувся назад. Вони хотіли з ним більше дружити, а Шевченко так трошки себе ставив інакше.

Син Шевченка потрапив до списку гравців збірних України – він міг виступати за Англію та США

І от з того часу в них ще почалися запитання. Плюс Зозуля ображений на Шевченка, що він якось у збірній України як тренер повівся некоректно. Плюс я знаю, що Павелко підливав цю всю тему, тобто Зозулі казав, що от Шевченко те сказав. Павелко був зацікавлений у тому, щоб Зозуля "шарашив" Андрія Миколайовича", – поділився Бебех на YouTube-каналі Розмова.

Нагадаємо, Андрій Шевченко 25 січня став президентом УАФ, замінивши на посаді Андрія Павелка. Роман Зозуля активно працює у волонтерському русі, а в липні 2023-го року призупинив активні виступи. Останнім клубом для нього стала іспанська Райо Махадаонда.

Динамо завершило збори впевненою перемогою над Шерифом – сильні фланги та пресинг Шовковського принесли результат