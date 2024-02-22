Сегодня президент УАФ проводит встречу с руководителями клубов УПЛ. Президент Вереса Иван Надеин сразу поднял очень важную тему – отношения с ТЦК. Мол, некоторые клубы имеют возможности бронировать игроков, другие – нет. Как привести это в порядок?

Павелко был заинтересован в том, чтобы Зозуля "шарашил" Шевченко, – журналист

"Я могу тоже спросить: а что нам делать? На это нет ответа. Мы должны ждать развития ситуации и специального закона (который бы регулировал процедуру воинского учета для спортсменов и футболистов в частности). Хотя консультации с Минмолодьспорта продолжаются регулярно", – цитирует ответ Шевченко ТаТоТаке.

Ранее сообщалось, что три клуба УПЛ признаны критически важными предприятиями, поэтому они защищены от мобилизации – это Динамо, Шахтер и Оболонь. Над получением такого статуса также работают СК Днепр-1, Заря и Минай. А вот Верес, Рух, ЛНЗ и Металлист 1925 брони не имеют.

Известный журналист возмущен беспорядком в УАФ, которая не выдает ему диплом – "след Павелко" и личное обращение к Шевченко