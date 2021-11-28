Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко поділився очікуваннями від поєдинку з "россонері" у наступному турі Серії А.

"До гри з Міланом ніхто з травмованих гравців не встигне відновитися. Що я відчуваю напередодні цієї гри?

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Намагався не говорити про це. Мілан – мій дім. Але зараз я на іншому боці", – цитує українського фахівця Telegram-канал Гранде Шева.

Нагадаємо, сьогодні Дженоа на виїзді розписала безгольову нічию з Удінезе – після 14-ти турів "грифони" йдуть у турнірній таблиці Серії А на вісімнадцятій сходинці, набравши десять очок.

Поєдинок з Міланом відбудеться у середу, 1 грудня, о 21:45.

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