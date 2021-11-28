Шевченко: Милан – мой дом, но сейчас я на другой стороне
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко поделился ожиданиями от поединка с "россонери" в следующем туре Серии А.
"К игре с Миланом никто из травмированных игроков не успеет восстановиться. Что я чувствую в преддверии этой игры?
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Пытался не говорить об этом. Милан – мой дом. Но сейчас я на другой стороне", – цитирует украинского специалиста Telegram-канал Гранде Шева.
Напомним, сегодня Дженоа на выезде расписала безголевую ничью с Удинезе – после 14-ти туров "грифоны" идут в турнирной таблице Серии А на восемнадцатой строчке, набрав десять очков.
Поединок с Миланом состоится в среду, 1 декабря, в 21:45.
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