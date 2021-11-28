"Складний матч. Я задоволений нічиєю. У першому таймі команда грала добре, ми додали у роботі з м’ячем. Після перерви трохи віддали ініціативу, Удінезе почав набагато більше пресингувати, нам було важко, хоча ми мали шанси. Нічия, на мою думку, є справедливим результатом.

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Це був такий "англійський" матч. Я оцінюю нашу гру позитивно, взяти одне очко було непросто. Мені здається, що ми зробили крок уперед, якщо подивитися на гру. Ми багато працювали над діями в атакі, добре вивчили Удінезе. Не вистачило гола, але ми могли забити.



У Екубана був чудовий момент. Удар не вийшов, але атака мені сподобалася. Так, він часто втрачав м’яч, але створював можливості – проблеми виникли лише при завершенні. Ровелла може грати на будь-якій позиції у півзахисті. Він здібний, розуміє гру, бачить поле, вміє рухатися та грати у відборі", – цитує українського фахівця Telegram-канал Гранде Шева.

Нагадаємо, після 14-ти турів Дженоа йде у турнірній таблиці Серії А на вісімнадцятій сходинці, набравши десять очок.

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