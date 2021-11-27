Ювентус – Аталанта: кінець 32-річного прокляття, Маліновський не вразив, а туринцям не позаздриш
Ювентус приймав Аталанту (0:1) в 14-му турі чемпіонату Італії 2021/22. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Матч Ювентус – Аталанта стартував о 19:00 за Києвом. На момент початку гри бергамаски замикали топ-4, набравши 25 очок. Туринці теж б'ються за зону ЛЧ – відставання від Аталанти складало 4 пункти, а "Стара синьйора" розмістилася на 8-му місці. Обидві команди виграли два останні матчі чемпіонату і, відповідно, прагнули продовжити вдалу серію. На тижні нинішні зіграли в ЛЧ. Аталанта у перестрілці розійшлася миром з Янг Бойз (3:3), а Ювентус був принижений Челсі (0:4).
Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад. Цікаво, що український хавбек вже тричі забивав у ворота Ювентуса – врятував нічию у липні 2020-го, вирвав перемогу навесні та відзначився у фіналі Кубка Італії.
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Перший момент створив саме Маліновський. На 4-й хвилині українець з правої (!) пробив з меж штрафного, але влучив у притиснуту руку Бонуччі. Ще один ривок українця призвів до кутового – дуже активний 18-й номер у перші хвилини. Чи не кожна атака бергамасків йшла саме через Руслана. Натомість Юве в дебюті поєдинку не створював тиску на ворота Муссо.
Флойлер вистрелив на трибуни з-за меж штрафного. Нарешті удар від господарів – Дибала в руки Муссо. А от на 20-й туринці зобов'язані були забивати. Маккенні класно вивів К'єзу віч-на-віч з кіпером, але Толої наздогнав Федеріко і вибив м'яч! Надто вже довго думав чемпіон Європи, але це не скасовує розкішної гри капітана Аталанти. Ледь не привіз Де Лігт, віддаючи на Щенсни – лише вчасний вихід Войцеха з воріт не дозволив Сапаті перехопити передачу.
Але колумбієць досяг свого буквально в наступній атаці – фатальною для туринців стала 29 хвилина. Джимсіті перехоплював у центрі поля, але у захисника вийшов класний пас на Сапату. Нападник Аталанти вийшов віч-на-віч і переграв Щенсни потужним ударом від поперечини. Офсайду не було (застряг Де Лігт).9-й гол колумбійця у чемпіонаті!
По суті, це був останній момент до перерви – хіба що Маліновський отримав свою жовту за фол проти Дибали. Бергамаски після забитого м'яча відійшли на свою половину, а Ювентус не зумів вигадати в атаці щось цікаве. 0:1 – Маліновський і партнери пішли на перерву з мінімальною перевагою в рахунку.
На другий тайм замість К'єзи, який отримав пошкодження, вийшов Бернардескі. Маліновський отримав м'яч перед штрафним, але надто довго думав в оточенні двох суперників і втратив момент для пасу чи удару. Перша спроба Бернардескі з-за меж штрафного – неточно. Де Лігт теж спробував щастя дальнім пострілом – заблокували. Закрилася Аталанта на власній половині, не даючи свободи атакувальним гравцям "Старої синьйори". Абсолютно випадав з гри Мората, якому захисники бергамасків не давали жодних шансів.
На 60-й хвилині господарі створили хороший момент. Спершу Маккенні ледь не вибіг на побачення з Муссо, але Джимсіті наздогнав суперника. Пішла атака другим темпом, яка завершилася неточним ударом Дибали в ближню дев'ятку! Маккенні травмувався і змушений був піти з поля – Аллегрі кинув у бій Мойзе Кіна. І тут же ледь не забив Рабйо – Муссо потягнув його удар у дальній кут!
Пішли пристрасті – Рабйо грубо скосив Сапату, зриваючи контратаку, за що отримав жовту. Дуван ледь не покарав в наступному епізоді, відібравши м'яч у чужому штрафному. Врятував лише вчасний вихід Щенсни.
Перший удар від Маліновського в другому таймі заблокували, але м'яч відскочив до Меле, який не влучив у ближній. Просили пенальті гравці Аталанти, натякаючи на фол проти Пашаліча, однак не отримали бажаного. Аллегрі на останніх хвилинах випустив ще одного форварда – Кайо Жорже, але Аталанта втримала перемогу, вперше у своїй історії обігравши туринців на Ювентус Стедіум. Руслан Маліновський відіграв 86 хвилин. Останній шанс уникнути поразки змарнував Дибала вже в компенсований час. Аргентинець зі штрафного поцілив у поперечину.
Бергамаски залишлися в топ-4, зрівнявшись за очками з Інтером, який ще не зіграв свій матч проти Венеції. У обох команд по 28. Ювентус відстає від зони ЛЧ вже на 7 пунктів. Для команди Аллегрі це вже третя домашня поразка в семи поєдинках чемпіонаті.
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Символічно, що переможний гол у ворота туринців провів Дуван Сапата, який регулярно засмучує "Стару синьйору". Колумбієць не лише записав до свого активу вже 9-й гол у Серії А 2021/22, а й став автором рідкісного досягнення.
За останні 5 років Сапата забив у ворота Ювентуса 8 голів в 11-ти матчах. Серед тих футболістів, які грали проти "Старої синьйори" впродовж вказаного періоду, більше не забивав ніхто. От і сьогодні нападник впевнено зробив різницю на полі Ювентус Стедіум, розкішно розібравшись у моменті з виходом віч-на-віч зі Щенсни. Такі епізоди у матчах з командами калібру Юве – на вагу золота, адже подібний момент може бути єдиним впродовж всієї гри. У команді Аллегрі свого Сапати сьогодні не знайшлося.
Гол колумбійця дозволив бергамаскам обіграти Юве на виїзді вперше з 1989 року. Цікаво, що тоді єдиний гол забив інший представник Південної Америки – знаменитий аргентинець Клаудіо Каніджа.
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Ювентус: ситуація дуже складна – справа не лише в результатах
"Старій синьйорі" відверто не позаздриш. П'ята поразка в сезоні (з них третя – в рідних стінах), 11-очкове відставання від дуету лідерів, болючий розгром від Челсі у Лізі чемпіонів. До цього всього ще й додалися проблеми у Федеріко К'єзи і Вестона Маккенні, які достроково залишили поле.
Зусиль одного Дибали сьогодні було вкрай замало. Мората взагалі провалив матч, К'єза змарнував свій шанс у першому таймі, а інших ватажків у туринській команді так і не знайшлося. На відміну від Аталанти, захист якої сьогодні відіграв напрочуд надійно – лише 4-й "сухий" матч у сезоні. Хоча за xG саме Юве був ближчим до успіху – 0.85 очікуваних голів проти 0.49 у бергамасків.
Але головна біда Ювентуса зараз навіть не на футбольному полі – за клуб серйозно взялися правоохоронці, підозорюючи керівництво у відмиванні грошей. Під підозру потрапив навіть контракт із Кріштіану Роналду – тривають слідчі дії.
А що ж Маліновський?
Сьогодні 28-річний хавбек збірної України зіграв 86 хвилин. Це перший матч у чемпіонаті, де Руслан отримав стільки ігрового часу – повний поєдинок він провів лише у минулому турі ЛЧ проти Янг Бойз. Якщо початок гри вдавався 18-му номеру Аталанти, то, як це часто буває, потім Руслан кудись зник. Він вже не був настільки помітним, лічені рази потрапивши в епіцентр подій.
Ще один негатив – жовта картка, яка стала для Маліновського четвертою в Серії А. Наступне попередження в матчі чемпіонату означатиме дискваліфікацію українця на один поєдинок.
За матч проти Юве Руслан отримав посередні оцінки – 6.7 від SofaScore та 6.3 від WhoScored (один із найнижчих балів у поєдинку серед гравців стартової обойми обох команд). Місцеві видання Бергамо теж вважають українця одним із найгірших.
Обидва удари хавбека були заблоковані, а от обидві спроби дриблінгу виявилися вдалими. Повний провал у єдиноборствах (2 виграних з 11-ти) і 16 втрат м'яча. Не найкраща гра Маліновського, але історичний результат Аталанти змушує забути про локальну невдачу одного гравця.