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"Шевченко і Малдера рекомендували мене Михайленку": італієць Ночентіні – про свій прихід в тренерський штаб СК Дніпро-1

21:13 153 Читать на русском
"Шевченко і Малдера рекомендували мене Михайленку": італієць Ночентіні – про свій прихід в тренерський штаб СК Дніпро-1
Михайленко і Ночентіні / Сайт СК Дніпро-1

Італійський фахівець Луїджі Ночентіні розповів, як опинився у штабі головного тренера СК Дніпро-1 Дмитра Михайленка.

"Ми давно знайомі з тренером збірної України Андреа Малдерою. Багато в чому завдяки йому і Андрію Шевченку я і опинився в СК Дніпро-1.

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Це вони рекомендували мене головному тренеру команди Дмитру Михайленку, який хотів запросити фахівця з тактики. Зустрілися з наставником, з виконавчим директором клубу Андрієм Русолом, вони справили на мене дуже хороше враження – і ми вдарили по руках", – розповів Ночентіні в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, у новоспеченого помічника Михайленка є чималий досвід роботи зі своїм зірковим співвітчизником – Мауріціо Саррі.

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Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Андреа Малдера Андреа Малдера Андрій Шевченко Андрій Шевченко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Луїджі Ночентіні Луїджі Ночентіні
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