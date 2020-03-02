"Шевченко и Малдера рекомендовали меня Михайленко": итальянец Ночентини – о своем приходе в тренерский штаб СК Днепр-1

Итальянский специалист Луиджи Ночентини рассказал, как оказался в штабе главного тренера СК Днепр-1 Дмитрия Михайленко.

"Мы давно знакомы с тренером сборной Украины Андреа Малдерой. Во многом благодаря ему и Андрею Шевченко я и оказался в СК Днепр-1.

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Это они рекомендовали меня главному тренеру команды Дмитрию Михайленко, который хотел пригласить специалиста по тактике. Встретились с наставником, с исполнительным директором клуба Андреем Русолом, они произвели на меня очень хорошее впечатление – и мы ударили по рукам", – рассказал Ночентини в интервью Команда№1.

Напомним, у новоиспеченного помощника Михайленко есть немалый опыт работы со своим звездным соотечественником – Маурицио Сарри.

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