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"Шевченко и Малдера рекомендовали меня Михайленко": итальянец Ночентини – о своем приходе в тренерский штаб СК Днепр-1

21:13 51 Читати українською
"Шевченко и Малдера рекомендовали меня Михайленко": итальянец Ночентини – о своем приходе в тренерский штаб СК Днепр-1
Михайленко и Ночентини / Сайт СК Днепр-1

Итальянский специалист Луиджи Ночентини рассказал, как оказался в штабе главного тренера СК Днепр-1 Дмитрия Михайленко.

"Мы давно знакомы с тренером сборной Украины Андреа Малдерой. Во многом благодаря ему и Андрею Шевченко я и оказался в СК Днепр-1.

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Это они рекомендовали меня главному тренеру команды Дмитрию Михайленко, который хотел пригласить специалиста по тактике. Встретились с наставником, с исполнительным директором клуба Андреем Русолом, они произвели на меня очень хорошее впечатление – и мы ударили по рукам", – рассказал Ночентини в интервью Команда№1.

Напомним, у новоиспеченного помощника Михайленко есть немалый опыт работы со своим звездным соотечественником – Маурицио Сарри.

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Теги
Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Андреа Малдера Андреа Малдера Андрей Шевченко Андрей Шевченко СК Днепр-1 СК Днепр-1 Луиджи Ночентини Луиджи Ночентини
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