toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТАР

Михайленко: Матч проти СК Дніпро-1 стане для Шахтаря генеральною репетицією перед Вольфсбургом

16:42 1045 Читать на русском
Михайленко: Матч проти СК Дніпро-1 стане для Шахтаря генеральною репетицією перед Вольфсбургом
Дмитро Михайленко / Сайт СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився своїми очікуваннями перед матчем 21 туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"Важко сказати, чого чекати від цієї гри. Гадаю, що Шахтар гратиме різними складами – з Ворсклою був один варіант, а проти нас, звичайно, будуть сильні зміни. З нами вони грають за тиждень до матчу з Вольфсбургом, тому, вважаю, що вони будуть з нами награвати основний склад на єврокубки, саме той, що гратиме 11-го березня проти німецького клубу – це для них стане генеральною репетицією. Тому ми можемо чекати тільки важкої гри для СК Дніпро-1 – це точно.

Ворскла влаштувала Шахтарю ювілейний концерт Metallica та виглядала сильнішою за Бенфіку, – експерт

Наш стан після перемоги над Динамо? У грі з Шахтарем на спад може нарватися будь-яка команда. Для нас дійсно важливо те, що ми перебуваємо у хорошому психологічному стані. Перемоги над Динамо не часто бувають у багатьох команд, тим більше у такого молодого клубу, як наш, тому стан у команди справді хороший. Для нас зараз важливо продовжувати прогресувати, показувати хорошу гру і прагнути зростання нам усім, як в особистому, так і у командному плані", – підкреслив Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Матч Шахтар – СК Дніпро-1 відбудеться у середу, 4 березня, початок о 19:00. У першому колі новачок еліти поступився чинному чемпіону з рахунком 0:2.

"У Динамо залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький – про спільну біду наших грандів

blog_ava
Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
00:15
5734
Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Шахтар - СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
21
хв
Портсмут
21:45
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук