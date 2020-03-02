Михайленко: Матч проти СК Дніпро-1 стане для Шахтаря генеральною репетицією перед Вольфсбургом

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився своїми очікуваннями перед матчем 21 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Важко сказати, чого чекати від цієї гри. Гадаю, що Шахтар гратиме різними складами – з Ворсклою був один варіант, а проти нас, звичайно, будуть сильні зміни. З нами вони грають за тиждень до матчу з Вольфсбургом, тому, вважаю, що вони будуть з нами награвати основний склад на єврокубки, саме той, що гратиме 11-го березня проти німецького клубу – це для них стане генеральною репетицією. Тому ми можемо чекати тільки важкої гри для СК Дніпро-1 – це точно.

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Наш стан після перемоги над Динамо? У грі з Шахтарем на спад може нарватися будь-яка команда. Для нас дійсно важливо те, що ми перебуваємо у хорошому психологічному стані. Перемоги над Динамо не часто бувають у багатьох команд, тим більше у такого молодого клубу, як наш, тому стан у команди справді хороший. Для нас зараз важливо продовжувати прогресувати, показувати хорошу гру і прагнути зростання нам усім, як в особистому, так і у командному плані", – підкреслив Михайленко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Матч Шахтар – СК Дніпро-1 відбудеться у середу, 4 березня, початок о 19:00. У першому колі новачок еліти поступився чинному чемпіону з рахунком 0:2.

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