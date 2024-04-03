У матчі 30-го туру Ла Ліги Жирона на своєму полі вже у доданий час вирвала перемогу у Бетіса (3:2). Одним з головних героїв поєдинку став Артем Довбик, який оформив дубль. Нападник перервав свою семиматчеву безгольову серію і очолив бомбардирські перегони чемпіонату Іспанії.

Довбик повторив досягнення Шевченка – більше нікому з українців не вдавалось подібне

Довбик увійшов в історію Жирони як другий гравець, який забив понад 15 голів в одному сезоні. Раніше це вдавалося лише Крістіану Стуані в сезонах 2017/18 (21 гол) і 2018/19 (19 голів).

Окрім цього, Артем став другим українцем після Андрія Шевченка, який оформив понад 15 м'ячів у європейських топ-5 ліг. У каталонському клубі вирішили креативно підійти до цього досягнення, розмістивши у соціальних мережах фотоколаж двох наших земляків.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 7 асистів.

Довбик провокує фанатів і обганяє Беллінгема, Циганков змушує перепрошувати легенду Реала