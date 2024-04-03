В матче 30-го тура Ла Лиги Жирона на своем поле уже в добавленное время вырвала победу у Бетиса (3:2). Одним из главных героев поединка стал Артем Довбик, который оформил дубль. Нападающий прервал свою семиматчевую безголевую серию и возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Испании.

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Довбик вошел в историю Жироны как второй игрок, который забил более 15 голов в одном сезоне. Ранее это удавалось лишь Кристиану Стуани в сезонах 2017/18 (21 гол) и 2018/19 (19 голов).

Кроме этого, Артем стал вторым украинцем после Андрея Шевченко, который оформил более 15 мячей в европейских топ-5 лиг. В каталонском клубе решили креативно подойти к этому достижению, разместив в социальных сетях фотоколлаж двух наших земляков.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов.

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