"Звичайно, візит Папи Римського до Києва був би дуже корисним, але нині найкращою допомогою було б надати нам можливість захистити себе та прийняти біженців, особливо жінок та дітей.

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Дві жінки незабаром приїдуть зі своїми дітьми. Ми також розробили чудовий проєкт із мером Мілана Джузеппе Салою. Я вдячний італійцям, які показали свою щедрість та дарують свої серця моєму народу.

Мої люди втратили все, у дітей немає майбутнього, ми маємо бути ближчими до цих людей", – розповів Шевченко в інтерв'ю Сільвії Тоффанін у програмі Verissimo.

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