Рома мала шанс гарантувати собі шосте місце, яке за певних обставин може стати лігочемпіонівським. Дженоа ж не мала жодної мотивації, Альберто Джилардіно навіть залишив у запасі Альберта Гудмундссона.

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Гра не радувала моментами. Часом, було відверто нудно спостерігати за цим видовищем. Так тривало до 72 хвилини, коли вилучили Паредеса. Аргентинець отримав дві жовті поспіль – обидві за агресивні репліки на адресу арбітра. І от, залишившись у меншості, Рома забила. Лукаку відзначився з передачі Ель-Шаараві.

Наставник Дженоа відреагував на це підсиленнями атаки. Зокрема, на заміну вийшов Руслан Маліновський, який через травму не грав з кінця березня. На жаль, українцю не вдалося змінити ситуацію, хоча він старався. У компенсований час Маліновський класно пробив здалеку, але Свілар здійснив ефектний сейв.

Рома грамотно збила темп і втримала перемогу. Підопічні Даніеле Де Россі гарантовано фінішують на шостому місці. Якщо Аталанта виграє Лігу Європи, а в Серії А фінішує п'ятою, то римляни також потраплять в ЛЧ.