Колишній наставник Дженоа та збірної України Андрій Шевченко не лише словом, а й ділом підтримує нашу країну.

В Україну з Італії прибула партія медикаментів, яку зібрав Андрій Шевченко, стверджує колишній пресаташе тренера Микола Васильков.

Шевченко та Борис Джонсон відвідали акцію на підтримку України у війні з Росією

Загальна вартість допомоги становить близько 400 тисяч євро. Ліки планують доставити до київської клініки "Охматдит" до 10 травня. До організації допомоги, ймовірно, долучався захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення орків Шевченко активно воює на інформаційному фронті, закликаючи світ підтримувати й допомагати Україні.

Росія напала на Україну: Челсі став американським, жахіття власника клубу УПЛ (LIVE)