Це був не просто центральний матч туру, а зустріч найсильніших команд Серії А на цю мить. Річ у тім, що після призначення Ігора Тудора Лаціо набрав 16 очок, рівно стільки ж за аналогічний період лише у чемпіонів. До речі, після гри в Інтера запланована церемонія нагородження трофеєм переможця Серії А.

Почали без розвідки. На третій хвилині Тюрам мав забивати, але врятував Проведель, який грав уперше після травми. Через хвилину на протилежному кінці поля Кастельянос, розхитавши Ачербі, відправив м'яч у сітку красивим обвідним ударом. Втім, виявилося, що у форварда був офсайд. Невдовзі Франческо знову подарував момент Таті, але цього разу підстрахував Зоммер.

В середині першого тайму парочку шансів мав Дімарко, дуже гостро було. Цікаво, що відразу після цього Лаціо забив. Ровелла і Камада створили хаос перед штрафним майданчиком, і японець потужним ударом відкрив рахунок. Слідом міг додавати ще й Дзакканьї, але поцілив у сітку із зовнішнього боку.

Друга половина матчу очікувано була не такою веселою. Лаціо грав обережніше, намагаючись більше перешкоджати Інтеру, ніж створювати самому. Однак за такої хиткої переваги не можна помилятися у простих ситуаціях. Після навісу зі штрафного Марушіч не встежив за Дюмфрісом, який головою замкнув подачу. Нічия, яка не мала особливого значення для Інтера, а от римлянам краще було б перемогти.