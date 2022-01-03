Захисник Брайтона Лео Естігар близький до переходу в Дженоа на правах оренди, повідомляє Sky Sport.

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Гравець вже сьогодні має прибути до Італії, аби завершити угоду. Додамо, що це може бути перший трансфер Шевченка на чолі італійського клубу. 22-річний норвежець дозволить омолодити оборону генуезців.

Наразі Естігар виступає за Сток Сіті на правах оренди, тож для того, аби оформити перехід, необхідно, аби Брайтон достроково розірвав угоду з "гончарами". Лео провів 16 матчів у поточному сезоні, у яких відзначився 1 забитим голом.

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