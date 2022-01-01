Талановитий італієць яскраво проявляє себе у складі генуезців. Права на Ровеллу належать Ювентуса, який роздумував над достроковим завершенням оренди 20-річного хавбека.

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За інформацією PianetaGenoa, Ніколо справді був за крок від переїзду в Турин. Однак після переговорів між клубами, було ухвалене рішення, що гравець таки завершить сезон у команді Андрія Шевченка.

До слова, Ніколо Ровелла – вихованець Дженоа. У січні 2021-го Ювентус викупив права на футболіста за 25 млн євро і залишив його в оренді до літа 2022-го. Хоча "грифони" у нинішній кампанії не демонструють стабільних результатів, Ровелла зумів досягти прогресу і стати головною зіркою команди.

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