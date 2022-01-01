Цікаве про трансфер Віталія Миколенка в Евертон. Офіційно сума трансферу не розголошується, однак інсайдери пишуть про 20 мільйонів фунтів (≈23,5 млн євро).

Миколенко – третій найдорожчий продаж Динамо після Ярмоленка в Дортмунд та Шевченка в Мілан. До речі, Динамо не продавало футболістів майже два роки. Перехід Віталія став десятим за ціною вихідним трансфером з УПЛ.

Миколенко офіційно перейшов із Динамо в Евертон

Українець відкрив зимове трансферне вікно в Англії, ставши першим новачком у Прем'єр-лізі. Миколенко увійшов у топ-15 придбань Евертона. Дорожче "іриски" купували в оборону Єррі Міну, Майкла Кіна та Бена Годфрі.

Якщо вірити інсайдерам, Віталій зароблятиме в Евертоні 3 мільйони фунтів на рік. Невелика зарплата в масштабах клубу. Близько 15 гравців отримують більше, четверо – вдвічі більше.

Миколенко буде 9 українцем в історії АПЛ і приєднається в головній лізі світу до Зінченка та Ярмоленка. Що цікаво, Андрій за непідтвердженими, але авторитетними даними заробляє вдвічі більше за Віталія, а Сашко – втричі менше.

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Евертон підписав Миколенка через проблеми на лівому фланзі оборони. Рафа Бенітес побив горщики з ексгравцем Барселони Люкою Дінем і викинув француза зі складу. Фланг в останніх матчах страхував номінальний центрбек Бен Годфрі.

Віталію навряд чи доведеться конкурувати з Дінем, адже клуб готовий продати француза, на якого є попит на ринку. Втім, можна порівняти футболістів (базуючись на виступах у цьому сезоні), щоб зрозуміти, чи відповідає українець рівню "ірисок".

Миколенко у першій частині сезону був більше залучений у гру команди, ніж Дінь (63 передачі в середньому за матч проти 48) і працює з кращою точністю. Однак тут потрібно робити поправку на стиль гри Динамо в УПЛ і стиль гри Евертона в АПЛ. Рівень спротиву також вплинув на те, що Віталій має кращі показники успішності дриблінгу та частіше зустрічається з м'ячем у чужому штрафному.

З іншого боку, Дінь – це фулбек, орієнтований на атаку, тому цифри Миколенка на фоні Люки виглядають солідно. Нехай він і трішки поступається за кросами (2,58 за матч проти 3) й очікуваними асистами (0,22 xA проти 0,24 xA). Водночас Дінь у півтора раза частіше за Віталія втрачає м'яч на власній половині.

Рафа Бенітес вимагав від Діня більш дисциплінованої гри на оборону. За допомогою спеціального індексу програма Comparisonator віртуально перемістила Миколенка з його оборонною статистикою в АПЛ. Українець внаслідок такої проєкції опинився на 4 місці серед лівих захисників Прем'єр-ліги, поступаючись тільки Тайріку Мітчеллу з Крістал Пелас, Чарлі Тейлору з Бернлі та Жоану Канселу з Ман Сіті.

Під час порівняння з Дінем виплила і слабка сторона Миколенка. Він менше вступає в єдиноборства і рідше їх виграє. Знову ж таки потрібно робити поправку на інтенсивність АПЛ і УПЛ, але боротьби в українському чемпіонаті не менше. У профільних подкастах доводилося чути, що саме за це хвилюються вболівальники Евертона в плані адаптації Миколенка. Його називають розумним захисником, але бояться, чи зможе Віталій швидко підлаштуватися під нові швидкості.

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