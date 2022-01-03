Защитник Брайтона Лео Эстигар близок к переходу в Дженоа на правах аренды, сообщает Sky Sport.

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Игрок уже сегодня должен прибыть в Италию, чтобы завершить сделку. Это может быть первый трансфер Шевченко во главе итальянского клуба. 22-летний норвежец позволит омолодить оборону генуэзцев.

Сейчас Эстигар выступает за Сток Сити на правах аренды, поэтому для того, чтобы оформить переход, необходимо, чтобы Брайтон досрочно расторг соглашение с "гончарами". Лео провел 16 матчей в текущем сезоне, в которых отличился 1 забитым голом.

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