На YouTube-канале "Телебачення Торонто" вышел документальный фильм "Украина – Россия: Матч жизни", в котором рассказывается о событиях матча Украины и России в 1999 году в Москве. Тогда Шевченко забил, наверное, свой самый знаменитый гол в карьере, чем очень огорчил тогда еще не российского президента – Владимира Путина.

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Сам Андрей достаточно лаконично и метко высказался о нем. "Вы знаете, я не хочу об этом говорить. Мне об этом человеке не хочется говорить... Ой, извините, это не человек", – отметил Шевченко в документальном фильме.

Напомним, что поединок Россия – Украина завершился ничьей 1:1, а феноменальный гол Шевченко "за шиворот" Филимонову гарантировал украинцам выход в плей-офф квалификации к Евро-2000. Россиян же эта ничья фактически лишила шансов на выход на турнир.

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