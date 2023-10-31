Організатор нагороди, видання France Football, не пам'ятає прізвищ переможців.

Номінанта "Золотого м'яча" двічі освистали під час церемонії – Дрогба довелося робити зауваження

Цьогоріч Гарі Лінекера запросили вручити приз Герда Мюллєра найкращому бомбардиру сезону. Офіційний X-акаунт (раніше Twitter) "Золотого м'яча" презентував англійця як переможця нагороди у 1986 році. Насправді ж Лінекер тоді фінішував другим після українця Бєланова. Іменитий форвард збірної Англії взагалі ніколи не вигравав "Золотий м'яч".

Під публікацією зібралася купа коментаторів, які "волають" про неточність France Football. Наразі минуло 14 годин, але помилка не виправлена. Бєланов разом з Блохіним (1975) і Шевченком (2004) є трьома володарями "Золотого м'яча" в історії України.

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