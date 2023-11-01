Выбор лучшего футболиста чуть ли не ежегодно провоцирует споры по поводу достойного победителя.

Культовое издание FourFourTwo составило топ-10 "ограблений" в истории "Золотого мяча". Под вопрос поставили и победу Андрея Шевченко в 2004 году.

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10. Джанлуиджи Буффон должен был опередить земляка Фабио Каннаваро в 2006 году.

9. Ференц Пушкаш был лучше Луиса Суареса Мирамонтеса в 1960 году.

8. В 2001 году Оливер Кан или Рауль заслуживали награду больше, чем Майкл Оуэн.

7. Альфредо Ди Стефано в 1956-м должен был стать первым обладателем "Золотого мяча" вместо Стэнли Мэттьюза.

6. Криштиану Роналду, Мохамед Салах и Антуан Гризманн были лучше Луки Модрича в 2018 году.

5. Месси "обворовал" Вирджила ван Дейка в 2019 году.

4. Криштиану Роналду должен был уступить Франку Рибери в 2013-м.

3. Уэсли Снейдера несправедливо проигнорировали ради Месси в 2010 году.

2. Тьерри Анри был лучшим претендентом, чем Павел Недвед в 2003 году и Андрей Шевченко в 2004-м.

1. Роберт Левандовски должен был опередить Месси в 2021 году, а также получить свой "ЗМ" в 2020-м, когда церемонию отменили из-за пандемии коронавируса.

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