30 жовтня 2023 року в Парижі відбувається церемонія нагородження найкращих футболістів і футболісток минулого сезону. За всім найцікавішим стежте в цій новині.

"Золотий м'яч-2023": дивитися церемонію вручення можна на YouTube-каналі "Футбол 2.0" за цим посиланням

Ерлінг Холанд прибув зі своєю мадам і очікує на крутий вечір:

На дійство з'їжджаються знаменитості. Володар "Золотого м'яча-1994" Христо Стоїчков позує перед камерами.

На 11-12 місцях два супербомбардири. Мохамед Салах забив 34 голи за Ліверпуль і фінішував трішки вище за Роберта Лєвандовскі, який поклав 36 голів за Барселону та став чемпіоном Іспанії.

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



1️⃣1️⃣ Mohamed Salah

1️⃣2️⃣ Robert Lewandowski

1️⃣3️⃣ Yassine Bounou

1️⃣4️⃣ Ilkay Gündogan

1️⃣5️⃣ Emiliano Martinez#ballondor pic.twitter.com/eyh8lx1KXW — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Джібріль Сіссе перерізав червону стрічку та відкрив захід.

The red carpet is open! Le tapis rouge est ouvert ! Merci @DjibrilCisse #ballondor pic.twitter.com/FkKqsgFfUy — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

15-м став голкіпер чемпіонів світу Емі Мартінес. 14 сходинку посів Ілкай Гюндоган, який був капітаном величного Манчестер Сіті з треблом. 13 місце за Яссіном Буну – переможцем Ліги Європи з Севільєю та частиною марокканської сенсації на ЧС.

Розміняли другий десяток. На 16 місці розмістився чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема. 17-й – сенсаційний Хвіча Кварацхелія з Наполі. Лише 18 сходинка дісталася новоспеченому лідеру Реала Джуду Беллінгему, а 19 – новому форварду Баварії Харрі Кейну. Замикає двадцятку Лаутаро Мартінес.

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



1️⃣6️⃣ Karim Benzema

1️⃣7️⃣ Khvicha Kvaratskhelia

1️⃣8️⃣ Jude Bellingham

1️⃣9️⃣ Harry Kane

2️⃣0️⃣ Lautaro Martinez#ballondor pic.twitter.com/Jw6RCYPQ2a — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Наступна п'ятірка на черзі. Позиції з 21 по 25 отримали: Антуан Грізманн, який провів чудовий сезон за Атлетіко і вийшов у фінал ЧС-2022, творець успіху Наполі Мін Че Кім, один з найкращих голкіперів ЛЧ Андре Онана, лідер Арсенала Букайо Сака та Йошко Гвардіол, який влітку змінив РБ Лейпциг та Манчестер Сіті.

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



2️⃣1️⃣ Antoine Griezmann

2️⃣2️⃣ Kim Min-jae

2️⃣3️⃣ André Onana

2️⃣4️⃣ Bukayo Saka

2️⃣5️⃣ Josko Gvardiol#ballondor pic.twitter.com/Bp9cDsrQHI — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Оголошення остаточного рейтингу розпочато. Місця з 26 по 30 посіли: чемпіон Німеччини у складі Баварії Джамал Мусіала, фіналіст ЛЧ з Інтером Ніколо Барелла, форвард Айнтрахта, який перейшов у ПСЖ, Рандаль Коло Муані, капітан віцечемпіонського Арсенала Мартін Едегор і переможець ЛЧ з Ман Сіті Рубен Діаш.

2023 Men's Ballon d'Or ranking:



2️⃣6️⃣ Jamal Musiala

2️⃣7️⃣ Nicolo Barella

2️⃣8️⃣ Randal Kolo Muani

2️⃣8️⃣ Martin Ødegaard

3️⃣0️⃣ Ruben Dias#ballondor pic.twitter.com/KG5pRpr9eZ — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Весь футбольний бомонд сьогодні збирається у паризькому Театрі Шатле на церемонії вручення "Золотого м'яча". Офіційний старт церемонії о 21:45 за Києвом. Окрім головного призу, своїх володарів знайдуть трофеї Копа (найкращий молодий гравець) та Яшина (найкращий голкіпер).

Нагадаємо, що торік найпрестижнішу індивідуальну нагороду взяв Карім Бензема. Цього року головним претендентом на "Золотий м'яч" називають Ліонеля Мессі, який виграв з Аргентиною чемпіонат світу в Катарі. Приз сьогодні вручають за сезон-2022/23.