"Золотий м'яч-2023": онлайн-трансляція церемонії – Бензема та Беллінгем не в топ-15, Салах і Лєвандовскі поза десяткою
30 жовтня 2023 року в Парижі відбувається церемонія нагородження найкращих футболістів і футболісток минулого сезону. За всім найцікавішим стежте в цій новині.
"Золотий м'яч-2023": дивитися церемонію вручення можна на YouTube-каналі "Футбол 2.0" за цим посиланням
Ерлінг Холанд прибув зі своєю мадам і очікує на крутий вечір:
На дійство з'їжджаються знаменитості. Володар "Золотого м'яча-1994" Христо Стоїчков позує перед камерами.
На 11-12 місцях два супербомбардири. Мохамед Салах забив 34 голи за Ліверпуль і фінішував трішки вище за Роберта Лєвандовскі, який поклав 36 голів за Барселону та став чемпіоном Іспанії.
Джібріль Сіссе перерізав червону стрічку та відкрив захід.
15-м став голкіпер чемпіонів світу Емі Мартінес. 14 сходинку посів Ілкай Гюндоган, який був капітаном величного Манчестер Сіті з треблом. 13 місце за Яссіном Буну – переможцем Ліги Європи з Севільєю та частиною марокканської сенсації на ЧС.
Розміняли другий десяток. На 16 місці розмістився чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема. 17-й – сенсаційний Хвіча Кварацхелія з Наполі. Лише 18 сходинка дісталася новоспеченому лідеру Реала Джуду Беллінгему, а 19 – новому форварду Баварії Харрі Кейну. Замикає двадцятку Лаутаро Мартінес.
Наступна п'ятірка на черзі. Позиції з 21 по 25 отримали: Антуан Грізманн, який провів чудовий сезон за Атлетіко і вийшов у фінал ЧС-2022, творець успіху Наполі Мін Че Кім, один з найкращих голкіперів ЛЧ Андре Онана, лідер Арсенала Букайо Сака та Йошко Гвардіол, який влітку змінив РБ Лейпциг та Манчестер Сіті.
Оголошення остаточного рейтингу розпочато. Місця з 26 по 30 посіли: чемпіон Німеччини у складі Баварії Джамал Мусіала, фіналіст ЛЧ з Інтером Ніколо Барелла, форвард Айнтрахта, який перейшов у ПСЖ, Рандаль Коло Муані, капітан віцечемпіонського Арсенала Мартін Едегор і переможець ЛЧ з Ман Сіті Рубен Діаш.
Весь футбольний бомонд сьогодні збирається у паризькому Театрі Шатле на церемонії вручення "Золотого м'яча". Офіційний старт церемонії о 21:45 за Києвом. Окрім головного призу, своїх володарів знайдуть трофеї Копа (найкращий молодий гравець) та Яшина (найкращий голкіпер).
Нагадаємо, що торік найпрестижнішу індивідуальну нагороду взяв Карім Бензема. Цього року головним претендентом на "Золотий м'яч" називають Ліонеля Мессі, який виграв з Аргентиною чемпіонат світу в Катарі. Приз сьогодні вручають за сезон-2022/23.