"Шева назавжди залишиться унікальним", – Мальдіні порівняв Пйонтека з Шевченком

Директор зі стратегічного розвитку Мілана Паоло Мальдіні оцінив успіхи зимових новачків команди.

"Чи схожий Пйонтек на Шевченка? Давайте уточнимо: Шева є і назавжди залишиться унікальним. Однак Пйонтек вже продемонстрував неймовірні речі і повністю зосереджений на своїй роботі.

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Видно, що у нього є голод, він хоче забивати і знаходити простір для ударів. У деяких речах Пйонтек нагадує Шевченка, але йому ще є над чим працювати

Зимовими підписаннями ми намагалися додати команді якості і жвавості. Пакета, безумовно, робить півзахист сильнішим. Перехід від оборони до атаки не був нашою сильною стороною і Лукас сильно допоміг нам", – цитує Мальдіні Сalciomercato.com.

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Нагадаємо, що під час зимового трансферного вікна Мілан оформив трансфери лише Лукаса Пакета з Фламенго та Кшиштофа Пйонтека з Дженоа. За обох гравців "россонері" заплатили по 35 млн євро.