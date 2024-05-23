На новоспеченого переможця Ліги Європи полює Наполі, який готує тотальну перебудову. Гасперіні вже 8 років тренує Аталанту і має чинний контракт ще на один сезон. Можливо, настав час піти на мажорній ноті та спробувати щось нове.

"Ми написали історію": Гасперіні відповів своїм недоброзичливцям після перемоги в Лізі Європи

"Сьогодні ввечері ми святкуємо, а завтра я поговорю з президентом. Подивимося. Я перебуваю в дивній ситуації. Це наче ти одружений, маєш дітей, але зустрічаєш неймовірно красиву жінку. Можливо, це не найкращий приклад, щоб говорити таке по телебаченню!" – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Наполі переживає жахливий сезон після чемпіонства і відходу Лучано Спаллетті. Партенопейці змінили трьох тренерів, йдуть на дев'ятій сходинці Серії А та ризикують залишитися взагалі без єврокубків.

Аталанта виграла Лігу Європи, розбивши Байєр – бергамаски взяли перший євротрофей, зупинивши унікальну серію Хабі Алонсо