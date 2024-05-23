Гасперіні може покинути Аталанту після перемоги в ЛЄ: "Ти одружений, маєш дітей, але зустрічаєш красиву жінку"
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не впевнений, де працюватиме наступного сезону.
На новоспеченого переможця Ліги Європи полює Наполі, який готує тотальну перебудову. Гасперіні вже 8 років тренує Аталанту і має чинний контракт ще на один сезон. Можливо, настав час піти на мажорній ноті та спробувати щось нове.
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"Сьогодні ввечері ми святкуємо, а завтра я поговорю з президентом. Подивимося. Я перебуваю в дивній ситуації. Це наче ти одружений, маєш дітей, але зустрічаєш неймовірно красиву жінку. Можливо, це не найкращий приклад, щоб говорити таке по телебаченню!" – наводить слова Гасперіні Football Italia.
Наполі переживає жахливий сезон після чемпіонства і відходу Лучано Спаллетті. Партенопейці змінили трьох тренерів, йдуть на дев'ятій сходинці Серії А та ризикують залишитися взагалі без єврокубків.
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