Головний тренер Мілана Стефано Піолі отримав повідомлення від клубу про те, що він буде звільнений після закінчення нинішнього сезону Серії А. Як інформує Calciomercato, боси "россонері" повідомили це агенту тренера Валеріо Джуффріде.

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Навряд чи цю новину можна вважати сюрпризом. До припинення співпраці Піолі з Міланом усе йшло вже давно – через нестабільні результати у всіх турнірах команда вилетіла з ЛЧ і ЛЄ, а також не зуміла нав'язати Інтеру боротьбу за Скудетто в Серії А. Очікується, що його наступником стане чинний головний тренер Лілля Паулу Фонсека.

Контракт Піолі з Міланом розрахований до літа 2025 року. Якщо він не знайде собі нову роботу, міланський клуб буде змушений весь цей час продовжувати платити Стефано зарплату.

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