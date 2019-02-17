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Аталанта – Мілан – 1:3 – відео голів та огляд матчу

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Аталанта – Мілан – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Аталанта – Мілан – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Мілан на виїзді здолав Аталанту в рамках 24 туру Серії А. Дивіться відео голів матчу Аталанта – Мілан на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 24 тур

Аталанта – Мілан – 1:3

Голи: Фройлер, 33 – Пйонтек, 45+1, 61, Чалханоглу, 55

Аталанта відкрила рахунок зусиллями Фройлера, однак гол Чалханоглу та дубль Пйонтека принесли перемогу "россонері".

Мілан вирвав перемогу в Аталанти, Пйонтек продовжує забивати: 24 тур Серії А, матчі суботи

Після цього матчу Мілан набрав 42 очки та залишився у зоні Ліги чемпіонів, Аталанта з 38 пунктами розташувалась на сходинку нижче.

Італія24 турАтлеті Адзуррі д'Італія (Бергамо)

Аталанта - Мілан: Субота 16 лютого 2019

Аталанта
Матч завершено
1 : 3
Мілан
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Італія Аталанта - Мілан Мілан Мілан Аталанта Аталанта Відеоновини
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