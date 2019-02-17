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"Шева навсегда останется уникальным", – Мальдини сравнил Пйонтека с Шевченко

06:30 62 Читати українською
"Шева навсегда останется уникальным", – Мальдини сравнил Пйонтека с Шевченко
Кшиштоф Пйонтек / фото із соцмережек / фото из соцсетей

Директор по стратегическому развитию Милана Паоло Мальдини оценил успехи зимних новичков команды.

"Похож ли Пйонтек на Шевченко? Давайте уточним: Шева есть и навсегда останется уникальным. Однако Пйонтек уже продемонстрировал невероятные вещи и полностью сосредоточен на своей работе.

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Видно, что у него есть голод, он хочет забить и находить пространство для ударов. В некоторых вещах Пйонтек напоминает Шевченко, но ему еще есть над чем работать

Зимними подписаниями мы пытались добавить команде качества и живости. Пакета, безусловно, делает полузащиту сильнее. Переход из обороны в атаку ни был нашей сильной стороной и Лукас сильно помог нам", – цитирует Мальдини Сalciomercato.com.

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Напомним, что во время зимнего трансферного окна Милан оформил трансферы только Лукаса Пакета из Фламенго и Кшиштофа Пйонтека из Дженоа. За обоих игроков "россонери" заплатили по 35 млн евро.

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Аталанта - Милан: Суббота 16 февраля 2019

Аталанта
Матч окончен
1 : 3
Милан
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Теги
Италия Паоло Мальдини Андрей Шевченко Андрей Шевченко Лукас Пакета Лукас Пакета Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Аталанта - Милан Милан Милан
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