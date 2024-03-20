Молдовський клуб і надалі хоче співпрацювати з нашими земляками, які вивели тираспольців на новий рівень.

Напередодні Шериф залишився без головного тренера, повідомляє офіційний сайт молдован. Команду за сімейними обставинами покинув український фахівець Роман Пилипчук.

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За інформацією Sportarena, серед кандидатів на вакантну посаду українські фахівці Сергій Ковалець та Олександр Рябоконь.

55-річний Ковалець в Україні тренував Борисфен, Металіст, Львів, Олександрію, Оболонь (двічі), Металург З, Чорноморець, Полісся (Ставки) та Інгулець (з кінця 2022-го по літо 2023-го). Також працював з молодіжною збірною України, литовським Тракаєм та словацьким Татраном (двічі).

60-річний Рябоконь відомий по роботі з Борисфеном (двічі), Оболонню, мінським Динамо, черкаським Дніпро, Львовом, Севастополем та Десною. Після початку повномасштабного вторгнення Десна призупинила виступи у чемпіонаті України, а Олександр Дмитрович приєднався до ЗСУ.

До слова, Шериф у сезоні 2023/24 виграв перше коло, але у двох матчах Чемпіонської групи двічі зіграв внічию.

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