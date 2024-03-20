Молдовский клуб и в дальнейшем хочет сотрудничать с нашими земляками, которые вывели тираспольцев на новый уровень.

Накануне Шериф остался без главного тренера, сообщает официальный сайт молдован. Команду по семейным обстоятельствам покинул украинский специалист Роман Пилипчук.

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По информации Sportarena, среди кандидатов на вакантную должность украинские специалисты Сергей Ковалец и Александр Рябоконь.

55-летний Ковалец в Украине тренировал Борисфен, Металлист, Львов, Александрию, Оболонь (дважды), Металлург З, Черноморец, Полесье (Ставки) и Ингулец (с конца 2022-го по лето 2023-го). Также работал с молодежной сборной Украины, литовским Тракаем и словацким Татраном (дважды).

60-летний Рябоконь известен по работе с Борисфеном (дважды), Оболонью, минским Динамо, черкасским Днепром, Львовом, Севастополем и Десной. После начала полномасштабного вторжения Десна приостановила выступления в чемпионате Украины, а Александр Дмитриевич присоединился к ВСУ.

К слову, Шериф в сезоне 2023/24 выиграл первый круг, но в двух матчах Чемпионской группы дважды сыграл вничью.

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