Шериф у поєдинку 26-го туру чемпіонату Молдови розбив Динамо-Авто та достроково став чемпіоном.

Чемпіонат Молдови 2021/22, 26-й тур

Динамо-Авто – Шериф – 0:3

Голи: Бадоло, 61, Бруну, 72, Адама Траоре, 90+1

Шериф не зазнав проблем у поєдинку з Динамо-Авто. Перша половина пройшла без голів, однак у другій Бадоло, Бруну та Адама Траоре розбили суперника та зробили Шериф недосяжним для переслідувачів у боротьбі за перше місце.

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Додамо, що наставник команди Юрій Вернидуб ще 28 лютого вступив до лав територіальної оборони, а пізніше у складі ЗСУ вирушив до однієї з гарячих точок.

Таким чином, Шериф уже 19 разів у своїй історії став чемпіоном Молдови, останні шість сезонів золоті медалі дістаються виключно команді з Тирасполя.

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