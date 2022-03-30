За словами журналіста Михайла Співаковського, 56-річний Вернидуб перебуває в одній із гарячих точок, де тривають активні бойові дії.

"Історія Вернидуба – це показова історія мужності і героїзму. Людина має грати з Шерифом матч-відповідь Ліги Європи проти Браги 24 лютого. Дзвонить син, каже: "Батьку, на нас напали, почалася війна".

Що робить людина, майже мовчки? Вона збирає речі, каже: "Я маю бути зараз не тут, маю бути там". Він повертається в Україну, займається справами своєї сім'ї, після чого йде не в тероборону, а до ЗСУ.

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Зараз Юрій Миколайович Вернидуб воює фактично на передовій. Він в артилерії. У нас кілька днів тому було коротке спілкування. Він пишається своїми синами, які перебувають у теробороні Запоріжжя. Їхні дружини за кордоном, а от дружина Юрія Миколайовича відмовилася емігрувати. Вона, мабуть, також у Запоріжжі десь.

Де сам Юрій Миколайович – я не знаю, бо розмовляти про таке з журналістами є не по статуту. Я чув, що він реально десь у гарячих точках на південному напрямку військових дій.

Вернидуб сказав, що генеральний директор Шерифа повністю зрозумів його громадянську позицію", – розповів Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

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