"Мінімум один раз на день батько точно телефонує. Роботи, каже, багато. "Так, як за цей час, синку, я давно не рухався", – сказав він учора. За ці дні вони переносили різний вантаж приблизно під 60 тонн. Тяжко, але тато сам дивується, звідки сили беруться. Напевно, Бог допомагає, адже, як він увесь час наголошує, що потрібно швидше витісняти ворога з нашої території.

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Моя реакція, коли дізнався, що батько вступає в ЗСУ? Я його навіть не встиг побачити. Ми живемо в різних будинках, він повернувся з Молдови, набрав мене і каже: "Синку, я йду, а ти залишаєшся за старшого. Дай Боже, все буде добре, і ми побачимось".

Мене не здивував вчинок батька. Знаю його позицію, знаю його вчинки, тому, як тільки все почалося, зрозумів, що батю, як я його називаю, вже ніхто не зупинить. Він любить свою країну, любить свій народ і все віддасть заради перемоги. Бачив фото, де батько почав палити. В принципі, він і раніше палив, але зараз став більше. Єдине – поповнювати запаси, каже, нема чим. Цигарки зараз у дефіциті.

Мама вдома. Вона з моїм молодшим братом, нікуди не збирається їхати. Каже, що буде у місті до переможного кінця. "Зі свого будинку не тікають", – сказала вона", – наводить слова Віталія Команда 1.

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