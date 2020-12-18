Поразка від Манчестер Юнайтед продовжила невдалу серію підопічних Кріса Вайлдера у поточному сезоні.

Після 13 зіграних турів АПЛ Шеффілд Юнайтед не здобув жодної перемоги за сезон, набравши лише 1 очко, повідомляє Gracenote.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Це стало повторенням антирекорду Ньюпорт Кантрі у сезоні 1970/71 – подібних невдалих серій не траплялось вже 50 років у чотирьох найвищих дивізіонах Англії.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед завдав Шеффілду чергової поразки у сезоні та розташувався на 6 місці.

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