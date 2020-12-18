Шеффілд Юнайтед повторив історичний антирекорд Англії
08:55 - Читать на русском
Поразка від Манчестер Юнайтед продовжила невдалу серію підопічних Кріса Вайлдера у поточному сезоні.
завершено
87’ Девід Макголдрік
Маркус Рашфорд 26’
Антоні Марсьяль 33’
Маркус Рашфорд 51’
26’ Маркус Рашфорд
33’ Антоні Марсьяль
51’ Маркус Рашфорд
87’ Девід Макголдрік
Після 13 зіграних турів АПЛ Шеффілд Юнайтед не здобув жодної перемоги за сезон, набравши лише 1 очко, повідомляє Gracenote.
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Це стало повторенням антирекорду Ньюпорт Кантрі у сезоні 1970/71 – подібних невдалих серій не траплялось вже 50 років у чотирьох найвищих дивізіонах Англії.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед завдав Шеффілду чергової поразки у сезоні та розташувався на 6 місці.
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