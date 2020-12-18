Шеффилд Юнайтед повторил исторический антирекорд Англии
08:58 - Читати українською
Поражение от Манчестер Юнайтед продолжила неудачную серию подопечных Криса Уайлдера в текущем сезоне.
завершено
87’ Дэвид Макголдрик
Маркус Рашфорд 26’
Антони Марсьяль 33’
Маркус Рашфорд 51’
26’ Маркус Рашфорд
33’ Антони Марсьяль
51’ Маркус Рашфорд
87’ Дэвид Макголдрик
После 13 сыгранных туров АПЛ Шеффилд Юнайтед не получил ни одной победы за сезон, набрав лишь 1 очко, сообщает Gracenote.
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 2:3 – видео голов и обзор матча
Это стало повторением антирекорда Ньюпорт Кантри в сезоне 1970/71 – подобных неудачных серий не случалось уже 50 лет в четырех высших дивизионах Англии.
Напомним, Манчестер Юнайтед нанес Шеффилда очередное поражение в сезоне и расположился на 6 месте.
Манчестер Юнайтед одержал историческую выездную победу над Шеффилдом
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter