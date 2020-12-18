Поражение от Манчестер Юнайтед продолжила неудачную серию подопечных Криса Уайлдера в текущем сезоне.

После 13 сыгранных туров АПЛ Шеффилд Юнайтед не получил ни одной победы за сезон, набрав лишь 1 очко, сообщает Gracenote.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 2:3 – видео голов и обзор матча

Это стало повторением антирекорда Ньюпорт Кантри в сезоне 1970/71 – подобных неудачных серий не случалось уже 50 лет в четырех высших дивизионах Англии.

Напомним, Манчестер Юнайтед нанес Шеффилда очередное поражение в сезоне и расположился на 6 месте.

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