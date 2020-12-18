Шеффілд Юнайтед приймав Манчестер Юнайтед в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Голкіпер МЮ Дін Хендерсон "привіз" курйозний гол у свої ворота вже на 5-й хвилині, але радість господарів тривала недовго. Ще до перерви Рашфорд та Марсьяль вивели гостей вперед.

Манчестер Юнайтед здобув історичну виїзну перемогу над Шеффілдом

Другий тайм розпочався з красивого гола від Маркуса, який оформив дубль. Наприкінці зустрічі Хендерсон знову "відзначився", пропустивши після подачі з кутового у ближній кут.

Перемога підняла Манчестер Юнайтед на 6-ту сходинку, Шеффілд залишився на дні таблиці поки без перемог у нинішньому сезоні.

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