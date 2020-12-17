Чемпіонат Англії 2020/21, 13-й тур

Астон Вілла – Бернлі – 0:0

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – початок о 22:00

Матч між Астон Віллою та Бернлі у Бірмінгемі обіцяв бути цікавим, адже "віллани" у попередньому турі прибили Вулверхемптон, а "бордові" нещодавно розписали нічию з Евертоном та виграли у Арсенала на виїзді.

Втім, з голами у цій зустрічі не склалось: господарі домінували, завдавши в шість разів більше ударів, але м'яч вперто не летів у сітку – Ель-Газі на 37-й хвилині влучив у поперечку, Хос на 44-й пробив у стійку, а голкіпер Бернлі виконав кілька шикарних сейвів. Зрештою, прошити його так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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