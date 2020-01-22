Шеффілд Юнайтед не хоче повертати Хендерсона – "клинки" домовляються про чергову оренду

Наставник "клинків" Кріс Вайлдер закликає керівництво свого клубу залишити Діна Хендерсона на Бремолл Лейн ще бодай на сезон.

Головний тренер Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер після матчу 24-го туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті (0:1) заявив, що хотів би продовжити оренду голкіпера команди Діна Хендерсона ще на сезон як мінімум (вже третій поспіль).

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Нагадаємо, ставши найкращим воротарем Чемпіоншипа у минулому сезоні, Хендерсон не загубився на рівні Прем'єр-Ліги. В останньому матчі АПЛ проти команди Зінченка 22-річний англієць знову підтвердив свій високий клас, видавши кілька блискучих сейвів і навіть відбив пенальті Габріела Жезуса.

"Якщо в Манчестер Юнайтед захочуть знову відправити Хендерсона до нас ще на рік, ми, звичайно ж, будемо раді цьому. Ми вже вели про це розмову, але він – гравець Манчестер Юнайтед, і лише керівництво буде вирішувати це питання. Я знаю, що у збірній Англії конкуренція неймовірно висока, але там повинні бути дуже хороші голкіпери, щоб випереджати його.

Дін все ще дуже молодий. Він грає просто чудово весь той час, поки я тут. Так, у нього теж бувають помилки, у його віці це нормально. Але він має неймовірну здатність вчитися", – наводить слова Уайлдера Sky Sports.

До слова, у поточному сезоні Дін Хендерсон взяв участь в 23 матчах чемпіонату Англії, в яких пропустив 20 голів і 8 поєдинків відстояв "на нуль". Термін його оренди в Шеффілд Юнайтед спливає 31 травня 2020 року.

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