toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Шеффілд Юнайтед не хоче повертати Хендерсона – "клинки" домовляються про чергову оренду

19:13 367 Читать на русском
Шеффілд Юнайтед не хоче повертати Хендерсона – "клинки" домовляються про чергову оренду
Дін Хендерсон / Фото з відкритих джерел

Наставник "клинків" Кріс Вайлдер закликає керівництво свого клубу залишити Діна Хендерсона на Бремолл Лейн ще бодай на сезон.

 
Серхіо Агуеро 73’
73’ Серхіо Агуеро

Головний тренер Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер після матчу 24-го туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті (0:1) заявив, що хотів би продовжити оренду голкіпера команди Діна Хендерсона ще на сезон як мінімум (вже третій поспіль).

Голкіпер збірної Англії хотів скоїти суїцид через образи фанатів

Нагадаємо, ставши найкращим воротарем Чемпіоншипа у минулому сезоні, Хендерсон не загубився на рівні Прем'єр-Ліги. В останньому матчі АПЛ проти команди Зінченка 22-річний англієць знову підтвердив свій високий клас, видавши кілька блискучих сейвів і навіть відбив пенальті Габріела Жезуса.

"Якщо в Манчестер Юнайтед захочуть знову відправити Хендерсона до нас ще на рік, ми, звичайно ж, будемо раді цьому. Ми вже вели про це розмову, але він – гравець Манчестер Юнайтед, і лише керівництво буде вирішувати це питання. Я знаю, що у збірній Англії конкуренція неймовірно висока, але там повинні бути дуже хороші голкіпери, щоб випереджати його.

Дін все ще дуже молодий. Він грає просто чудово весь той час, поки я тут. Так, у нього теж бувають помилки, у його віці це нормально. Але він має неймовірну здатність вчитися", – наводить слова Уайлдера Sky Sports.

До слова, у поточному сезоні Дін Хендерсон взяв участь в 23 матчах чемпіонату Англії, в яких пропустив 20 голів і 8 поєдинків відстояв "на нуль". Термін його оренди в Шеффілд Юнайтед спливає 31 травня 2020 року.

Шеффілд – Манчестер Сіті: посереднє повернення Зінченка, провал Жезуса, трагедія голкіпера та топ-клас лідерів "містян"

blog_ava
Люди в шкарпетках, запої та красиві дівчата, – Вербіч поділився спогадами про свою адаптацію в Україні
09:44
6477
Теги
Англія Дін Хендерсон Дін Хендерсон Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Габріел Жезус Габріел Жезус Кріс Вайлдер Кріс Вайлдер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
45
хв
Ювентус
21:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук