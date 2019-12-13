Голкіпер збірної Англії хотів скоїти суїцид через образи фанатів

Воротар Шеффілд Юнайтед та збірної Англії Дін Хендерсон свого часу добряче настраждався від вболівальників.

"Після деяких матчів у минулому сезоні мені та моїй родині було дуже важко, тому що багато вигуків з трибун були абсолютно жахливими. Якби це був расизм – людям б забороняли відвідування стадіонів.

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Зі мною, молодим хлопцем, ніхто не говорив про сприйняття всього цього негативу. Мені всього 22. Люди не розуміють, через що я пройшов в минулому сезоні",– цитує гравця Mirror.

Зауважимо, в сезоні 2018/19 Шеффілд Юнайтед виступав у Чемпіоншипі та зумів пробитися в АПЛ.

Англійський журналіст Денні Холл, якому гравець допомагав у написанні книги, зазначив, що Хендерсон реально погрожував з'їхати на автомобілі в обрив через постійні образи фанатів.

Нагадаємо, 22-річний Хендерсон виступає за Шеффілд Юнайтед на правах оренди з Манчестер Юнайтед, яка розрахована до кінця сезону 2019/20. У 2019 році голкіпер кілька разів викликався до табору збірної Англії.

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