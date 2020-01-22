Шеффилд Юнайтед не хочет возвращать Хендерсона – "клинки" договариваются об очередной аренде

Наставник "клинков" Крис Уайлдер призывает руководство своего клуба оставить Дина Хендерсона на Бремолл Лейн еще хотя бы на сезон.

Главный тренер Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер после матча 24-го тура чемпионата Англии против Манчестер Сити (0:1) заявил, что хотел бы продлить аренду голкипера команды Дина Хендерсона еще на сезон как минимум (уже третий подряд).

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Напомним, став лучшим вратарем Чемпионшипа в прошлом сезоне, Хендерсон не потерялся на уровне Премьер-Лиги. В последнем матче АПЛ против команды Зинченко 22-летний англичанин вновь подтвердил свой высокий класс, выдав несколько блестящих сейвов и даже отбил пенальти Габриэла Жезуса.

"Если в Манчестер Юнайтед захотят снова отправить Хендерсона к нам еще на год, мы, конечно же, будем рады этому. Мы уже вели об этом разговор, но он – игрок Манчестер Юнайтед, и только руководство будет решать этот вопрос. Я знаю, что в сборной Англии конкуренция невероятно высока, но там должны быть очень хорошие голкиперы, чтобы опережать его.

Дин все еще очень молод. Он играет просто замечательно все то время, пока я здесь. Да, у него тоже бывают ошибки, в его возрасте это нормально. Но он обладает невероятной способностью учиться", – приводит слова Уайлдера Sky Sports.

К слову, в текущем сезоне Дин Хендерсон принял участие в 23 матчах чемпионата Англии, в которых пропусти 20 голов и 8 поединков отстоял "на ноль". Срок его аренды в Шеффилд Юнайтед истекает 31 мая 2020 года.

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