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Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті – відео гола та огляд матчу

Манчестер Сіті мінімально здолав Шеффілд Юнайтед на виїзді в рамках 24-го туру АПЛ. До вашої уваги відео забитого м'яча та найкращих моментів поєдинку.

 
Серхіо Агуеро 73’
73’ Серхіо Агуеро

"Містяни" створили чимало нагод забити ще в першому таймі, але хлопцям Гвардіоли відверто не щастило. Найбільшим невдахою стартової половини гри став Жезус. Бразилець взявся бити пенальті за фол проти Мареза й вкотре довів, що не вміє виконувати одинадцятиметрові – Хендерсон взяв удар форварда.

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Щоб взяти 3 очки Сіті довелося випускати Серхіо Агуеро. Ветеран із покладеною на нього місією впорався на 100 відсотків. Уже за 5 хвилин після появи на полі досвідчений аргентинець на дальній стійці замкнув неймовірний простріл де Брюйне з правого краю. Одного забитого м'яча манкуніанцям виявилося достатньо для перемоги.

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Шеффілд Юнайтед - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія АПЛ Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Відеоновини
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