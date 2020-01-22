Шеффилд – Ман Сити: посредственное возвращение Зинченко, провал Жезуса, трагедия голкипера и топ-класс лидеров "горожан"

Манчестер Сити победил Шеффилд Юнайтед (1:0) в поединке 24 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити стартовал в 21:30 по киевскому времени. "Горожане" после ничьей с Кристал Пэлас в предыдущем туре фактически потеряли шансы на чемпионство – их отставание от Ливерпуля на момент начала игры составляло 16 очков при наличии игры в запасе у мерсисайдцев.

Шеффилд Юнайтед приятно удивляет, набрав после 23-х туров 33 очка. Подопечные Криса Уайлдера вполне могут замахнуться на еврокубки, ведь отставали от 5-го места, которое сейчас занимает МЮ, только на 1 балл. Более того – "клинки" пропустили только 22 гола в 23-х матчах, что является вторым показателем Премьер-лиги после Ливерпуля.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча с Зинченко в составе

В первом круге на Этихад Манчестер Сити победил Шеффилд Юнайтед со счетом 2:0. Голы забивали Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне. Александр Зинченко тогда отыграл весь матч, после чего даже не попадал в 2020 году в заявку на поединок АПЛ. Однако этот матч полузащитник сборной Украины начал с первых минут, а вот Бенжамен Менди из-за очередного повреждения оказался вне заявки. Кроме Зинченко, в стартовый состав вернулся Эмерик Ляпорт, который пропустил несколько месяцев из-за травмы. В целом Гвардиола применил значительную ротацию, серьезно изменив состав по сравнению с поединком против Кристал Пэлас.

Уже на 2-й минуте Жезус мог выйти один на один с Хендерсоном, но не вовремя споткнулся и не сумел догнать мяч. Зинченко нанес первый удар в матче – после розыгрыша углового украинец из-за пределов штрафной запустил мяч выше ворот. Перед тем Фернандиньо прервал опасную передачу в центр штрафной "горожан". К слову, Манчестер Сити преимущественно действовал по схеме с тремя центрбеками, роль которых исполняли Фернандиньо, Отаменди и Ляпорт. Зинченко и Уокер действовали на левой и правой бровках соответственно.

Бешич грубо сыграл в подкате против Ляпорта и получил заслуженную желтую, а вот француз изрядно напугал тренерский штаб Манчестер Сити, оставшись лежать на газоне. К счастью, Ляпорт все же продолжил поединок.

На 19-й минуте Сити упустил убийственный момент. Стерлинг в центре поля отобрал мяч, обыгрался с Марезом и пробил метров с 10-ти – Хендерсон классным сейвом спас Шеффилд! Зинченко классно вступил в борьбу в чужой штрафной и заработал угловой. Было четко видно, что мяч вышел от игрока хозяев, но арбитр Ли Мейсон считал иначе – удар от ворот. После навеса Зинченко в штрафной "клинков" Фернандиньо сбросил в центр на Отаменди, тот эффектно пробил в падении – снова Хендерсон! Мог быть шедевр, если бы не голкипер Шеффилд Юнайтед. Следующая атака Сити завершилась неудачным выстрелом Стерлинга – значительно выше ворот. Команда Гвардиолы в первые полчаса больше владела мячом (38 на 62%), нанесла 4 удара против 0 у соперника, но забить не смогла.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча

На 35-й минуте Марез ворвался в штрафную, прошел двух соперников, но был сбит третьим. Ли Мейсон назначил пенальти, который не реализовал Жезус. Бразилец пробил в левый от себя угол, однако не слишком удачно, а Хендерсон в блестящем прыжке достал мяч! Существовал риск, что арбитр заставит перебить, ведь еще до удара несколько игроков забежали в штрафную, но рефери проигнорировал этот факт. Просто феерическую игру демонстрировал бывший голкипер Манчестер Юнайтед в первом тайме. Его 3 сейва помогли "клинкам" выстоять в первые 45 минут, несмотря на полное преимущество Манчестер Сити. На последней минуте тайма Зинченко отдал на де Брюйне, но тот пробил выше. 0:0 – с таким счетом команды ушли на перерыв.

После перерыва Сити продолжал давить. Жезус заработал опасный штрафной, но де Брюйне вместо удара решил навесить – неудачно. Хозяева ответили двумя подряд угловыми, из которых не вытеснили никаких дивидендов. Родриго подсекал мяч в дальний угол после подачи углового, однако немного не попал. Тот же испанец навесил на Жезуса, удар которого парировал Хендерсон. Свой момент был и у команды Уайлдера – на 62-й минуте Зинченко неудачно выбил мяч, а атака Шеффилда завершилась ударом Муссе в руки Эдерсону. Первый удар в створ ворот "горожан", к слову. Зинченко получил пас от Стерлинга в штрафной Шеффилда, но сфолил, пытаясь достать мяч в подкате. Сразу после этого Жезус покинул поле, вместо него вышел Агуэро.

На 71-й минуте хороший шанс упустили хозяева. Макберни не сумел замкнуть прострел с фланга после затяжной атаки, хотя до ворот было метров 5. Не забиваешь ты – забивают тебе. Серхио Агуэро забил едва ли не первым касанием после выхода на поле. После прострела де Брюйне Хендерсон неудачно сыграл на выходе, а аргентинец без проблем поразил пустые ворота. После этого вместо Ляпорта появился Эрик Гарсия. К слову, де Брюйне стал первым игроком, который отдал 15 ассистов в третьем сезоне АПЛ – первый подобный случай в истории АПЛ

В итоге 0:1 – лучшая атака чемпионата дожала вторую лучшую оборону, хотя обе команды еще могли изменить счет на табло. "Клинки" по ожидаемым голам наиграли на одно взятие ворот, а "горожане" – почти на 3. Манчестер Сити одержал минимальную победу и сократил отставание от Ливерпуля до 13 очков, но команда Клоппа имеет еще 2 игры в запасе. Шеффилд Юнайтед остался на 7-й строчке – 33 пункта.

Зинченко сыграл в АПЛ впервые в 2020 году – посредственное выступление украинца

Полузащитник сборной Украины впервые в этом году вышел на поле в поединке чемпионата Англии. Травма Бенжамена Менди помогла Зинченко сыграть все 90 минут, но украинец провел довольно посредственный матч. 6,8 от SofaScore – средний балл в команде, более низкую оценку получили только Жезус (6,3), Стерлинг (6,6) и Уокер (6,5). Примерно такого же мнения и другой статистический портал – WhoScored.

Полузащитник сборной Украины получил мяч 60 раз – из полевых игроков худший показатель только у Жезуса (24). Отдал 33 удачные передачи (точность – 82%, наравне с де Брюйне, но бельгиец отдал 51 точный пас). 1 неточный удар, 9 потерь мяча и лишь 1 выигранное единоборство из 5-ти – такой актив игрока сборной Украины в матче против крепкого новичка АПЛ.

В целом было заметно, что Зинченко находится не в оптимальной форме – в отличие от Менди образца прошлых матчей, действительно острых передач в исполнении Александра не было. Однако Александр играет в несколько ином стиле (это ранее отмечал и Гвардиола), поэтому в целом поединок против Шеффилд Юнайтед украинец, в принципе, провел на своем уровне. Ничего особенного в атаке, однако относительно надежно в защите и центре поля. Правда, без особого креатива, который необходим в подобных матчах с командами, играющих вторым номером.

Трагедия Хендерсона, контраст Агуэро и Жезуса, возвращение Ляпорта

Приятной новостью для поклонников Манчестер Сити стал выход в стартовом составе Эмерика Ляпорта. Последний раз француз появлялся на поле еще 31 августа, а при его отсутствии защита "горожан" откровенно не впечатляла надежностью. В отчетном матче Ляпорт рисковал снова травмироваться, но все же отыграл 77 минут, в течение которых Шеффилд Юнайтед практически ничего не создал у ворот Эдерсона.

Мог стать героем матча голкипер "клинков" Дин Хендерсон, но, как это часто бывает, именно он стал одним из виновников пропущенного гола. После прострела де Брюйне англичанин мог забирать мяч, однако почему-то тянулся к круглому ногами, а не руками. В итоге Агуэро закатил мяч в пустые ворота. Впрочем, несмотря на эту ошибку, Хендерсон все равно стал лучшим игроком матча – если бы не его сейвы, то счет был бы разгромным. Хотя вряд ли это радует самого вратаря и его партнеров, ведь очков от этого не прибавилось.

Кто не может занести матч себе в актив, так это Габи Жезус. Бразилец стал худшим игроком в составе Манчестер Сити и не реализовал очередной пенальти. Нападающий "горожан" не реализовал уже 3-й из 5-ти своих одиннадцатиметровых в АПЛ – это худший показатель в истории Премьер-лиги. Неумение исполнять пенальти – откровенно слабая сторона бразильца, о которой известно многим. Для чего же давать ему бить?

К счастью Жезуса, Агуэро все же "размочил" счет. Аргентинец сыграл именно так, как должен играть форвард – оказался в нужном месте в нужное время. Вроде ничего особенного, но именно благодаря таким мячам Агуэро уже стал самым результативным игроком в истории Манчестер Сити. Его сватают в другие клубы, в частности, МЛС и Аргентины, но без нынешнего Серхио "горожан" трудно представить. Замены ему пока не видно.

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