Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті: Зінченко вперше у 2020 році зіграє в матчі АПЛ

Шеффілд Юнайтед приймає Манчестер Сіті у 24-му турі Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко вийде з перших хвилин. Стартові склади та онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті стартує о 21:30 за київським часом. "Містяни" після нічиєї з Крістал Пелас у попередньому турі фактично втратили шанси на чемпіонство – їхнє відставання від Ліверпуля складає 16 очок при наявності гри в запасі у мерсисайдців.

Шеффілд Юнайтед приємно дивує, набравши після 23-х турів 33 очки. Підопічні Кріса Вайлдера цілком можуть замахнутися на єврокубки, адже відстають від 5-го місця, яке наразі посідає МЮ, лише на 1 бал. Більше того – "клинки" пропустили лише 22 голи, що є другим показником Прем'єр-ліги після Ліверпуля.

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У першому колі на Етіхаді Ман Сіті переміг Шеффілд Юнайтед з рахунком 2:0. Голи забивали Серхіо Агуеро та Кевін де Брюйне. Олександр Зінченко тоді відіграв весь матч, після чого навіть не потрапляв у 2020 році в заявку на поєдинок АПЛ. Зрештою, на звітний матч проти Шеффілд Юнайтед українець знову потрапив у стартовий склад та вперше у поточному році вийде на поле в матчі чемпіонату.

Шеффілд Юнайтед – Манчестер Сіті: стартові склади:

Шеффілд Юнайтед: Хендерсон – Белдок, Башем, Іган, О'Коннелл, Стівенс – Норвуд, Флек, Бешіч – Макберні, Шарп

Запасні: Ягелка, Муссе, Верріпс, Осборн, Фрімен, Робінсон, Ландстрем

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Отаменді, Фернандінью, Ляпорт – Родрі, Зінченко, де Брюйне – Марез, Стерлінг, Жезус

Запасні: Браво, Гюндоган, Агуеро, Бернарду Сілва, Канселу, Фоден, Гарсія

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