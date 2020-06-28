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Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

19:12 - Читать на русском
Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Дані Себальйос / ФК Арсенал

Арсенал мінімально обіграв Шеффілд Юнайтед в 1/4 Кубка Англії завдяки голу Себальйоса в компенсований час. Дивіться відео голів та огляд матчу Шеффілд Юнайтед – Арсенал.

 

Кубок Англії, 1/4 фіналу

Шеффілд Юнайтед – Арсенал – 1:2

Голи: Макголдрік, 87 – Пепе, 25 (пен), Себальйос, 90+1

Шеффілд міг виходити вперед вже на 8 хвилині, проте гол Лундстрема скасували через офсайд після перегляду VAR. Арсенал зумів забити першим – Пепе реалізував пенальті в першому таймі.

Арсенал драматично здолав Шеффілд Юнайтед та вийшов у півфінал Кубка Англії

А от другий тайм (особливо кінцівка) стали дуже напруженими для "канонірів" – Макголдрік вирівняв становище і наближався додатковий час, проте Себальйос на першій компенсованій хвилині вивів Арсенал до 1/2 фіналу турніру.

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