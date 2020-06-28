Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 1:2 – видео голов и обзор матча

Арсенал минимально обыграл Шеффилд Юнайтед в 1/4 Кубка Англии благодаря голу Себальоса в компенсированное время. Смотрите видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед – Арсенал.

Кубок Англии, 1/4 фінала

Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 1:2

Голы: Макголдрик, 87 – Пепе, 25 (пен), Себальос, 90+1

Шеффилд мог выходить вперед уже на 8 минуте, однако гол Лундстрема отменили из-за офсайда после просмотра VAR. Арсенал сумел забить первым – Пепе реализовал пенальти в первом тайме.

Арсенал драматично одолел Шеффилд Юнайтед и вышел в полуфинал Кубка Англии

А вот второй тайм (особенно концовка) стали очень напряженными для "канониров" – Макголдрик выровнял положение и уже приближалось дополнительное время, однако Себальос на первой компенсированной минуте вывел Арсенал в 1/2 финала турнира.