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Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті: Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч Кубка Англії

20:55 413 Читать на русском
Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті: Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч Кубка Англії
Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті: відеотрансляція матчу

"Містяни" поїхали в гості до представника Чемпіоншипа в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Онлайн-трансляцію поєдинку шукайте на "Футбол 24".

 

Матч Кубка Англії Шеффілд Венсдей – Манчестер Сіті розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн поєдинку.

Олександр Зінченко не зіграє за Манчестер Сіті з перших хвилин. Пеп Гвардіола довірив лівий фланг оборони його конкуренту Бенжамену Менді. Нагадаємо, що цього вікенду українець завоював Кубок ліги в основі "містян".

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Стартові склади

Шеффілд Венсдей: Вайлдсміт – Палмер, Йорфа, Бьорнер, Фокс – Мьорфі, Лі, Беннан, Пелупессі – Форестьєрі, Да Крус.

Манчестер Сіті: Браво – Канселу, Стоунз, Отаменді, Менді – Б.Сілва, Родрі, Д.Сілва – Марез, Агуеро, Жезус.

Запасні: Едерсон, Стерлінг, Гюндоган, Зінченко, Фернандінью, Фоден, Гарсія.

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21:45
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