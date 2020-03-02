"Майстер діагоналей, король рондо". Зінченко отримав яскраві компліменти від англійських ЗМІ за тріумф у Кубку ліги

Олександр Зінченко виграв з Манчестер Сіті третій поспіль Кубок ліги. У фіналі він допоміг команді переграти Астон Віллу (2:1). Реакція преси та вболівальників на гру українця – в нашому матеріалі.

Зінченко останнім часом має мало ігрової практики – після Нового року Олександр провів лише 4 матчі. Хороший шанс випав у поєдинку з Тоттенхемом, але там він заробив вилучення та перестав навіть потрапляли в заявку. Наступної можливості довелося чекати місяць. У фіналі Кубка Ліги на Вемблі йому довірили лівий фланг оборони Манчестер Сіті.

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Українець відіграв цілком пристойно. Звично для себе став лідером команди за кількістю пасів, активно підтримував атаки, забезпечував ширину на бровці. Найбільше сподобалися точні переведення Зінченка на протилежний фланг, які допомогли йому стати найкращим у матчі за передачами під удар (4).

Були приємні несподіванки. По-перше, гра у відборі – в активі Сашка 3 вдалі спроби (топ-1 серед "містян"). По-друге, гра головою – 6 успішних повітряних дуелей з 8. У моменті з пропущеним м'ячем Зінченко мав би зіграти краще, але особливих нарікань на його вчорашній футбол не має бути.

Завдяки хорошим показникам українець отримав високі оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 7.6 (другий після Фодена), WhoScored – 7.4 (більше мають Фоден і Родрі).

Відео всіх дій Зінченка у фіналі Кубка ліги:

Британська преса гідно оцінила роботу Зінченка на Вемблі. В основному позитивні коментарі – критики менше, ніж похвали.

Авторитетний Sky Sports виставив Олександру середній бал – 7. "Ніхто не зробив більше дотиків до м'яча, зокрема на чужій половині, ніж Зінченко. Його кроси були дещо безсистемними та проходили через раз, але загалом українець відіграв солідно. Заміна Ахмеда Ельмохамаді не здивувала, адже він нічого не зумів вдіяти з лівим захисником Сіті", – йдеться в матеріалі.

Daily Mail хвалить українця ще більше: "Майстер діагоналей, особливо на Фодена. З величезним задоволенням підключався до атак і позитивно впливав на гру команди". Оцінка 7,5 від відомого видання – лише Фоден отримав вищий бал.

"Коли потрібно було підтримувати атаку, він підтримував, вирізаючи чудові передачі у штрафний майданчик. Позаду обирав ідеальний час, щоб вступати у відбір", – пише репортер ESPN по Ман Сіті Харрі Кеттл, виставляючи Олександру середні 7 балів.

Солідарні з колегою журналісти The Times. Оцінка 7 і порція компліментів: "Енергійний та досконалий виступ. Його діагоналі були прекрасними". Від Independent Зінченко також отримав 7.

Популярна місцева газета Manchester Evening News не виділила українця серед гравців Манчестер Сіті ні в хорошу, ні в погану сторону – 7 балів. "Добре виглядав на обмеженому просторі навколо штрафного майданчика Астон Вілли. Король рондо (дрібних перепасовок, – прим.)!"

"Справив позитивне враження грою в атаці, широко на фланзі завжди пропонував партнерам варіант під пас", – характеризує вчорашнього Зінченка Express. Оцінка середня в команді – 6. Стільки ж поставив Mirror: "В його діях досі помітна нерозважливість, але Зінченко довів, що він надійніший варіант, ніж Менді".

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А от респектабельні англійські видання не надто порадували персональних фанів Олександра. "Відмінно атакував до кінця лівий фланг, але не закрив нормально суперника, коли Астон Вілла забила свій гол", – інформує The Guardian, підкріплюючи слова 6 балами.

The Telegraph взагалі назвав українця найгіршим у складі "містян" з оцінкою 5. "Не найпереконливіша робота у цей вечір. Він мав вагомий вплив на гру, без сумнівів, але його передачі та кроси здебільшого були хаотичними", – пише відомий журналіст Джеймс Даккер.

"Незрозуміло, чому він не грає частіше. У діях Зінченка помітний застій, однак інакше й бути не могло. Загалом добре вписався в гру з високим пресингом", – описує виступ Зінченка на Вемблі профільний портал City Xtra. Оцінка 6 – тільки Стоунзу дали менше.

Користувачів BBC Олександр чомусь зовсім не вразив. З низьким балом 5,43 він став третім найгіршим у Манчестер Сіті після Стоунза та Браво.

Вболівальники у соцмережах розділилися в думках щодо Зінченка: одні акцентують увагу на його помилці перед пропущеним голом, а інші захоплюються точними діагоналями.

Zinchenko been superb today — Nabeel (@NA1907_) March 1, 2020

"Зінченко прекрасний сьогодні".

How can Zinchenko be so good at long passing but such a terrible crosser? — . (@BellisBall) March 1, 2020

"Зінченко віддає такі чудові дальні передачі, але жахливо прострілює. Як це можливо?"

I know we should take every game one by one but if I see John Stones anywhere near the starting lineup vs Madrid we are getting knocked out. Also will be very nervous watching Zinchenko against Bale or Vinicius — Ryan (@bernardooooV3) March 1, 2020

"Якщо Стоунз з'явиться десь близько до стартового складу проти Реала, ми вилетимо з Ліги чемпіонів. Також з великою пересторогою спостерігатиму за Зінченком проти Бейла чи Вінісіуса".

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17-го березня Зінченко має великі шанси зіграти в елітному поєдинку з Реалом. Бенжамен Менді дискваліфікований на ту гру, тому українець став головним претендентом на позицію лівого захисника. Його конкурент – Канселу. Щоправда, Пеп Гвардіола досі страждає приступами сенсаційних рішень у Лізі чемпіонів, тому зліва в обороні може вийти навіть хтось інший.

Перед Реалом у Манчестер Сіті ще 3 матчі за два тижні: Манчестер Юнайтед і Бернлі в АПЛ, а також Шеффілд Венсдей у Кубку Англії. Виїзд до "сов" вже у середу – там також можемо сподіватися на появу Зінченка.

А поки що він гучними співами на Вемблі відсвяткував завоювання чергового трофею та зробив кілька цікавих фото. Наприклад, з коханою та своїм конкурентом. "Єдиний, хто завжди разом з нами", – так Влада Седан підписала світлину з Бенжаменом Менді.