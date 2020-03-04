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Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити: Зинченко не попал в стартовый состав на матч Кубка Англии

20:57 64 Читати українською
Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити: Зинченко не попал в стартовый состав на матч Кубка Англии
Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити: видеотрансляция матча

"Горожане" поехали в гости к представителю Чемпионшипа в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Онлайн-трансляцию поединка ищите на "Футбол 24".

 

Матч Кубка Англии Шеффилд Уэнсдей – Манчестер Сити начнется в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн поединка.

Александр Зинченко не сыграет за Манчестер Сити с первых минут. ППеп Гвардиола доверил левый фланг обороны его конкуренту Бенжамену Менди. Напомним, что в этот уик-энд украинец завоевал Кубок лиги в основе "горожан".

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Стартовые составы

Шеффилд Уэнсдей: Вайлдсмит – Палмер, Иорфа, Бернер, Фокс – Мерфи, Ли, Бэннан, Пелупесси – Форестьери, Да Крус.

Манчестер Сити: Браво – Канселу, Стоунз, Отаменди, Менди – Б.Силва, Родри, Д.Силва – Марез, Агуэро, Жезус.

Запасные: Эдерсон, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Фернандиньо, Фоден, Гарсия.

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